Adana'da yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı

Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı. Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Vedat K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

30.04.2024 00:39
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Adana'da yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı

ADANA - Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

24 Nisan'da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Vedat K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Hatice, Adana, Yargı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı - Son Dakika

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