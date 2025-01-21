Adana'da Yıkılan Apartman Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Yıkılan Apartman Davası Devam Ediyor

Depremde yıkılan Belük Apartmanı'nın mühendisine 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

21.01.2025 13:41
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Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah Yeldan katılmadı. Müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Müşteki avukatları ise Yeldan'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin ihlali nedeniyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun da beklenilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yıkılan Apartman Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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