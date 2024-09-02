Adana'da Trafik Kavgasında Kadınlar ve Adam Sopa ile Darp Edildi - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kavgasında Kadınlar ve Adam Sopa ile Darp Edildi

Adana\'da Trafik Kavgasında Kadınlar ve Adam Sopa ile Darp Edildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden çıkan kavgada, kadınlar da dâhil olmak üzere taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, bir adamın kadına sopa ile vurması dikkat çekti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

02.09.2024 21:53
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Adana'da 'Yol verme' kavgası yüzünden bir adam kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir adamın kadının kafasına sopayla vurup darp etmesi ise pes dedirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Trafik Kavgasında Kadınlar ve Adam Sopa ile Darp Edildi - Son Dakika

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