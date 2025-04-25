Adana\'da Yol Verme Tartışması Kavga Çıkardı

Adana'da bir şahıs trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştığı yaşlı adamı yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda kaydedilen görüntülerde iddiaya göre 2 otomobil şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerden biri otomobilinden inip tartıştığı yaşlı adama yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası sürücüye tepki yağdı. - ADANA