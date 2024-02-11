Adana'da Yüreğir polisi 27 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika
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Adana'da Yüreğir polisi 27 ruhsatsız silah ele geçirdi

Adana\'da Yüreğir polisi 27 ruhsatsız silah ele geçirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir hafta boyunca ilçenin güvenliği ve vatandaşın huzuru için uygulama yaptı. Yapılan devriye görevi ve asayiş uygulamaları sonucunda 18 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

11.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Adana'da Yüreğir polisi 27 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, devriye ve asayiş ekipleriyle bekçiler bir hafta boyunca ilçenin güvenliği vatandaşın huzuru için uygulama yaptı. Yapılan devriye görevi ve asayiş uygulamaları sırasında 18 ruhsatsız tabanca 9 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yüreğir polisi 27 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika


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