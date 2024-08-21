Adana'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı - Son Dakika
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Adana'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı

Adana\'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polisler, bir hafta süren çalışmalarında 25 adet ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi de yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 590 gram narkotik madde ve 119 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

21.08.2024 09:59
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Adana'da Yüreğir polisleri bir haftada yaptığı çalışmalarda 25 adet ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi de yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve bekçiler 13-19 Ağustos tarihlerinde yaptığı asayiş çalışmalarında suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda 19 ruhsatsız tabanca ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Silahların yanı sıra 590 gram narkotik madde, 119 adet uyuşturucu hapta ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) çeşitli suçlardan aranan 76 kişide yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı - Son Dakika
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