Adana\'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı

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Adana'da Yüreğir polisleri bir haftada yaptığı çalışmalarda 25 adet ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi de yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve bekçiler 13-19 Ağustos tarihlerinde yaptığı asayiş çalışmalarında suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda 19 ruhsatsız tabanca ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Silahların yanı sıra 590 gram narkotik madde, 119 adet uyuşturucu hapta ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) çeşitli suçlardan aranan 76 kişide yakalandı. - ADANA