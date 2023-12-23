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Adana'da Zincir Market Soygunu: Hırsız Sokak Ortasında Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Zincir Market Soygunu: Hırsız Sokak Ortasında Yakalandı

Adana'da 2 gün içinde zincir marketlerinin şubelerini soyan hırsız polis tarafından sokak ortasında kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. 20 bin TL değerinde gıda ürünü ve 10 bin TL değerinde sigara çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Zincir Market Soygunu: Hırsız Sokak Ortasında Yakalandı
23.12.2023 - 10:10,  Güncelleme: 10:12
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Adana'da 2 gün içinde zincir marketlerinin şubelerini soyan hırsız polis tarafından sokak ortasında kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. 20 bin TL değerinde gıda ürünü ve 10 bin TL değerinde sigara çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malik S. (32), 4 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki market zincirinin şubesine camını çekiçle kırarak içeri girdi. Reyonların arasında gezinen Malik S., 20 bin TL değerinde peynir, salça ve çikolata gibi çeşitli gıda ürünleri çalıp kaçtı.

6 Aralık günü de bu sefer farklı bir market zincirinin şubesine aynı yöntemle içerisine girdi. Burada da şüpheli yanında getirdiği çuvala sigaraları doldurup kayıplara karıştı.

Marketlerden yapılan ihbarların ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri işyerlerinin güvenlik kamerasını inceledi. Aynı zamanda bölgedeki yerlerinde güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğine ve adresine ulaştı.

Polis şüpheli Malik S.'in Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi'ndeki evine baskına gitti. Bu sırada polis fark eden şüpheli evinden çıkarak koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüpheli ara sokaklarda yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde Malik S., çaldığı ürünleri tanımadığını birine sattığını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Zincir Market Soygunu: Hırsız Sokak Ortasında Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Zincir Market Soygunu: Hırsız Sokak Ortasında Yakalandı - Son Dakika
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