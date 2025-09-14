Adana\'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı

Adana- Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza gece Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 46 ALA 284 otomobil aynı istikamette seyreden limon yüklü 42 AEP 231 kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonete aynı yönde seyreden 01 BKK 08 kamyon çarptı. Kazada 31 AUG 965 bir jip ise kazaya karışarak hasar aldı. Limon yüklü kamyonetin otoyolda yan yatması sonucu ürünle yola saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin olayı 112'ye bildirmesi sonucu kaza yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen kamyon sürücüsü ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Daha sonra otoyol jandarması trafiği eski Akcatekir - Pozantı Karayoluna verdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA