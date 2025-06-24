Adana\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
ADANA - Adana'da çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede son 5 günde 4 kez orman yangını çıktığı öğrenildi.
Yangın, İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıktı.Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye ormana bağlı 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Son 5 gün içersiinde bölgede 4'üncü kez orman yangını çıktığı kaydedildi.
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