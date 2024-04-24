Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Pitbull silahla bile durdurulamamış - Son Dakika
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Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Pitbull silahla bile durdurulamamış

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Adana'da gece sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı. Olayda yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek polis tarafından yakalandı.

24.04.2024 09:26
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Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Pitbull silahla bile durdurulamamış

ADANA - Adana'da gece sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli'ye saldırıp, ayağından ısırdı. Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı. Ailenin yardım çağrıları üzerine çevredekiler, yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Saldırı anı kamerada

Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırı sırasında bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak köpeğin saldırıya devam ettiği anlar ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Pitbull silahla bile durdurulamamış - Son Dakika

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