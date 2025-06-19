Adana Ekim Apartmanı Davası: Sanıklara Cezalar

Adana'da depremde yıkılan 42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'daki Ekim Apartmanı davasında sanıklar müteahhit Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya, 17'şer yıl 6'şar ay, teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya ise 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı ve 42 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma sonunda tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, haklarında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 3 sanık da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, müteahhitler Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya'yı 17'şer yıl 6'şar ay ve Cüneyt Akkaya'yı da 21 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - ADANA