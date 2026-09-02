Adana İmamoğlu'nda kumar operasyonunda 7 kişiye 81 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Adana İmamoğlu'nda kumar operasyonunda 7 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen 2 adrese polis operasyonu düzenlendi. Operasyonda işletmeciler hakkında adli işlem yapılırken kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 TL ceza kesildi.

ADANA (İHA) – Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynanmasında kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken Ş.T. ve H.D. isimli şahıslar hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye ise toplam 81 bin 228 TL ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

İmamoğlu, 3. Sayfa, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana İmamoğlu'nda kumar operasyonunda 7 kişiye 81 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana İmamoğlu'nda kumar operasyonunda 7 kişiye 81 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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