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Adana Kozan'da Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Adana Kozan'da Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Memikköyü Mahallesi'nde Yakup Ersoy'a ait evin alt katında bulunan ahırda çıkan yangın, çocukların ahır önünde ateşle oynaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Adana Kozan\'da Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü
07.01.2024 - 22:26,
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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Memikköyü Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yakup Ersoy'a ait evin alt katında bulunan ahırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangının çocukların ahır önünde ateşle oynaması sonucu çıktığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana Kozan'da Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika


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