Adana Kozan\'da Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü

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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Memikköyü Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yakup Ersoy'a ait evin alt katında bulunan ahırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangının çocukların ahır önünde ateşle oynaması sonucu çıktığı öğrenildi. - ADANA
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