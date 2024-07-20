Adana Kozan'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ne bağlı Tepe mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, su ikmal araçları ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ile yangını söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme başlattı. - ADANA