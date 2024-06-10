Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına 7 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar alan zarar gördü.

10.06.2024 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 7 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Feke'ye bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Feke Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede varan ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi başladı. Yangına 7 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ederken, karadan ise 20 arazöz müdahale etti. Çok sayıda orman yangın ekibi ve köylünün de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, yangında 10 hektar alan zarar gördü. - ADANA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, Adana, Feke, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
23:27 Fatih Bucak’tan Haberler.com’a özel samimi itiraf: Susurluk’la anılmak kötü bir şey değil Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi itiraf: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil
21:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement