Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 7 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Feke'ye bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Feke Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın yerine kısa sürede varan ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi başladı. Yangına 7 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ederken, karadan ise 20 arazöz müdahale etti. Çok sayıda orman yangın ekibi ve köylünün de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, yangında 10 hektar alan zarar gördü. - ADANA