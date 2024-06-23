Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu - Son Dakika
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ve 1 köpek telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü tarafından kontrol altına alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

23.06.2024 00:10
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Evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu. Söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, ilçeye bağlı Süphandere Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Taştekin'e ait evde çıkan yangında ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, zemin katta bulunan ahırda ise 2 büyükbaş hayvan ve 1 köpek telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arasözler sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 büyükbaş ve 1 köpek telef oldu - Son Dakika
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