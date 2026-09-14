Adana Sarıçam'da birliktelik yaşadığı kadını sopayla darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da birliktelik yaşadığı kadını sopayla darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı

Adana Sarıçam\'da birliktelik yaşadığı kadını sopayla darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde birliktelik yaşadığı kadını telefonunda başka bir kadınla mesajlaştığını gördüğü için sopayla darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı. Olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.

Adana'da birliktelik yaşadığı kadının, 'Sen beni aldatıyor musun' sözüne sinirlenip sopa ile kadını darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi 38 yaşındaki 5 çocuk babası İ.O., 43 yaşındaki 1 çocuk annesi S.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Sabah saatlerinde İ.O.'nun cep telefonunda başka bir kadınla mesajlaştığını gören S.A., 'Sen beni aldatıyor musun?' diyerek İ.O. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine sinirlenen İ.O., eline aldığı sopayla S.A.'yı darp etti.

Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin haber olmasının ardından Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.O.'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana Sarıçam'da birliktelik yaşadığı kadını sopayla darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da birliktelik yaşadığı kadını sopayla darp eden 5 çocuk babası gözaltına alındı - Son Dakika
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