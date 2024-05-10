Adana Valiliği: Suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara Yunanistan'da yakalandı - Son Dakika
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Adana Valiliği: Suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara Yunanistan'da yakalandı

Adana Valiliği: Suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara Yunanistan\'da yakalandı

Adana Valiliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını açıkladı. Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği ve suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

10.05.2024 18:39
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Adana Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını açıkladı.

Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Valiliği: Suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara Yunanistan'da yakalandı - Son Dakika

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