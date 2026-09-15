Adana Yüreğir'de evde silah ateş aldı, 6 yaşındaki kız yaralandı; ağabeyi tutuklandı - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de evde silah ateş aldı, 6 yaşındaki kız yaralandı; ağabeyi tutuklandı

Adana Yüreğir\'de evde silah ateş aldı, 6 yaşındaki kız yaralandı; ağabeyi tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde tabancadan çıkan kurşun 6 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti ve çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da bir evde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yüreğir, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana Yüreğir'de evde silah ateş aldı, 6 yaşındaki kız yaralandı; ağabeyi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Yüreğir'de evde silah ateş aldı, 6 yaşındaki kız yaralandı; ağabeyi tutuklandı - Son Dakika
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