Adana Yüreğir\'de evde silah ateş aldı, 6 yaşındaki kız yaralandı; ağabeyi tutuklandı

Adana'da bir evde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.