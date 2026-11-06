Adana Yüreğir\'de motosikletini ateşe veren kişi kaldırıma oturup yangını izledi

Adana Yüreğir'de motosikletini ateşe veren kişi kaldırıma oturup yangını izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendisine ait motosikleti yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kaldırıma oturup motosikletinin yanmasını izleyen kişinin yangını, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü, motosiklet hurda yığınına döndü.
Adana'da bir kişi kendisine motosikletini ateşe verip ardından kaldırıma geçerek yanmasını izledi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, motosiklet hurda yığınına dönüştü.
KENDİ MOTOSİKLETİNİ YAKTI
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen sebepten dolayı yanıcı madde dökerek kendisine ait motosikleti ateşe verdi. Motosiklet kısa sürede alevler içerisinde kaldı. İsmi öğrenilemeyen kişi ise kaldırıma oturarak motosikletinin yanmasını izledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken motosiklet hurda yığınına dönüştü.
Kaynak: İHA
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