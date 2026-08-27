Rüşvetten ceza alan Başkan Karalar’a Adana halkından tepki: "Rüşvet alan cezasını çeker" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rüşvetten ceza alan Başkan Karalar’a Adana halkından tepki: "Rüşvet alan cezasını çeker"

Rüşvetten ceza alan Başkan Karalar’a Adana halkından tepki: "Rüşvet alan cezasını çeker"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, rüşvet alma suçundan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Adanalı vatandaşlar, 'Rüşvet alan cezasını çeker' diyerek tepki gösterdi.

Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemenin "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Adana halkı tepki göstererek, "Rüşevet alan cezasını çeker" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Yargılandığı için görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "rüşvet alma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karalar hakkında ayrıca 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklanma kararı verilmişti. Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "rüşvet alma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, Tekin hakkında ayrıca 4 yıl 2 ay memuriyetten yasaklanma kararı verilmişti.

Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Aydar'ın 2 yıl 11 ay süreyle memuriyetten yasaklanmasına karar verilmişti.

Adanalı vatandaşlar belediye başkanlarının rüşvetten yargılanıp ceza almasını değerlendirdi. Cem Tutan, "Adana gibi bir şehrin rüşvetle gündeme gelmesini hoş karşılamadım. Festival ve karnavallarıyla öne çıkan ve turist çeken bir şehrin bu şekilde yönetilmesi hoş değil. Rüşvet almak kimseye yakışmaz ancak Adanalı birine hiç yakışmaz. Çünkü Adana insanı merttir, cömerttir. Adana gibi kebabıyla, festivaliyle ünlü bir şehrin böyle bir şeyle gündeme gelmesi hoş olmadı. Turizm açısından insanlar uzaklaşabilir. Rüşvet alan cezasını çeker" dedi.

Can Çiçek ise, "Adana'nın imajı açısından çok kötü. Rüşvet suçu Adana'yı yöneten biri için çok kötü. 3 tane belediye başkanı rüşvetten ceza aldı" diye konuştu

"Deliller varsa, suçluysa yatsın" diyen Ömer Koç ise, "Adanalı olarak hizmet görmüyoruz. Evimin önündeyim pislik götürüyor her yeri. Belediyeler kalkmalı. İmardan her şeyden rüşvet istiyorlar. Adana'nın böyle şeylerle gündeme gelmesi hoş değil. Adana gibi güzel bir şehirde sürekli karnavallar, etkinlikler yapılıyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Biz Adana'nın daha güzel şeylerle gündeme gelmesini beklerdik. Ülke sürekli rüşvetlerle gündeme geliyor" dedi.

Can Okat ise, "Adana yıllardır öksüz bir şehir. Çok sıcak bir şehir ancak hep öksüz kaldı. Özellikle son 1 yıldır Adana'ya hiçbir hizmet yapılmıyor. Seyhan çöpten geçilmiyor. Şu an Adana'ya hiçbir şey yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Karalar, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rüşvetten ceza alan Başkan Karalar’a Adana halkından tepki: 'Rüşvet alan cezasını çeker' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:39
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 10:58:42. #7.12#
SON DAKİKA: Rüşvetten ceza alan Başkan Karalar’a Adana halkından tepki: "Rüşvet alan cezasını çeker" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement