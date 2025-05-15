Adanur Uzuner Davasında Ceza Kararı - Son Dakika
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Adanur Uzuner Davasında Ceza Kararı

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19 yaşındaki Adanur Uzuner'in ölümüne ilişkin davada Gaffur Engiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15.05.2025 10:37
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19 yaşındaki Adanur Uzuner'in silahlı çatışma arasında kalarak ölümüne ilişkin davada karar çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Adanur Uzuner'in silahlı çatışması arasında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin 9 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Heyet, müşteki sanık Gaffur Engiz hakkında, 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eyüpsultan'da 20 Nisan'da kız meselesi nedeniyle iki taraf arasında çıkan silahlı tartışmada kalabalığın arka tarafında bulunduğu sırada vurularak hayatını kaybeden Adanur Uzuner'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gaffur Engiz ile bir kısım tutuksuz sanık, vefat eden Uzuner'in müşteki ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Beraatlarını talep ettiler

Esasa ilişkin karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

1 sanık hakkında 18 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu müşteki sanık Gaffur Engiz hakkında, 'olası kastla kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından bu cezada 'haksız tahrik' hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezasına indirilmesine hükmetti. Mahkeme, Engiz'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise beraatına karar verdi.

Mahkeme, müşteki sanıklar Harun Çağlar, Kasım Çağlar, Mert Satarım ve Serhat Filiz'i, 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı suçtan yargılanan müşteki sanık Soner Kayat için ise verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.

Heyet, müşteki sanıklar Harun Ural ve Sevinç Çağlar'ı, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına, ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ayrıca müşteki sanık Harun Özkara yönünden 'gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı veren heyet, Özkara'nın üzerine atılı 'mala zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçundan ise beraatına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adanur Uzuner 'maktul', Burcu K. 'mağdur', Uzuner'in ailesi 'müşteki', aralarında Gafur Engiz'in de bulunduğu 9 kişi ise 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Burcu K.'nın olay öncesi aralarında sorun bulunması nedeniyle dini nikahlı eşi Engiz'den ayrılarak ailesinin yanına gittiği, Engiz'in bu süreçte Sema U. ile görüşmeye başladığı, durumu Sema U.'nun ailesinin öğrenmesi üzerine ailesi tarafından Sema U.'nun Engiz tarafından zorla tutulduğu yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Sema U.'nun polis ekiplerince kendi rızasıyla Engiz'in yanında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine karakola ifade vermeye gidildiğinin aktarıldığı iddianamede, olayların bu sırada gerçekleştiği, müşteki-şüpheliler Hakan Ural, Harun Çağlarlar, Kasım Çağlarlar, Mert Satarım, Harun Özkara, Serhat Filiz, Sevinç Çağlarlar ve Soner Kayat'ın müşteki-şüpheli Gafur Engiz'in evine girmeye çalıştıkları, bu amaçla tekme ve yumruklarla kapıyı zorladıkları ancak giremedikleri anlatıldı.

Kalabalığa doğru silahla ateş etti, mermi Uzuner'e isabet etti

Bunun üzerine Engiz'in, müşteki-şüphelilerin yanı sıra dini nikahlı eşi Burcu K. ile Adanur Uzuner'in de bulunduğu kalabalığa doğru silahla evinin penceresinden 2 el ateş ettiğinin aktarıldığı iddianamede, bu atışlar sonucu kalabalığın arkasındaki Uzuner'in sağ omuz arkasından isabet aldığı, mermi çekirdeğinin ise boyun bölgesinde kaldığı, Uzuner'in bindirildiği taksi ile hastaneye götürüldüğü ancak hayatını kaybettiği, bu haliyle de Engiz'in Uzuner'in ölümüne neden olduğu kaydedildi.Silahla ateş edeni korumak için 'ben yaptım' dedi

İddianamede, Gafur Engiz'in Uzuner'i vurması üzerine kalabalık içinde bulunan Harun Özkara'nın kapı önündekileri korumak ve Engiz'in ateş etmesini engellemek amacıyla 'read instruction before use' (kullanmadan önce talimatları okuyun) ibareleri bulunan silahla karşılık verip Engiz'in evine doğru çok sayıda ateş ettiği, bu silahı Özkara kullanmasına rağmen Hakan Ural'ın kendisi kullanmış gibi ifade verdiği aktarıldı. Ayrıca Özkara'nın da olayda kullandığı silahı Ural'a gönderip kendi suçlarını üstlenmesini sağladığı da belirtildi. İddianamede, müşteki-şüpheli Gafur Engiz'in Sema U.'yu kaçırdığı düşüncesiyle diğer müşteki şüphelilerin evinin kapısına dayandığı da belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 148 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, müşteki şüpheli Gafur Engiz'in 'kadına karşı kasten öldürme', 2 kez 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 7 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplamda 90 yıldan 148 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adanur Uzuner Davasında Ceza Kararı - Son Dakika

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