Adapazarı\'nda Ağaç Devrildi, 4 Araç Hasar Gördü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çürüyen ağacın devrilmesi neticesinde 4 araç hasar gördü.
Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda çürüyen ağaç kırılarak devrildi. Ağacın bulunduğu park alanında bulunan 4 otomobilde hasar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ağaç parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı. Hasar alan araçlar için tutanak tutulurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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