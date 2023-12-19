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Adapazarı'nda 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Adapazarı'nda 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adapazarı\'nda 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu
19.12.2023 - 18:45,  Güncelleme: 18:46
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı binanın son katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yenigün Mahallesi Tepeli Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adapazarı'nda 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu - Son Dakika
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