Adapazarı\'nda Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alev topuna dönen hafif ticari araçtan geriye hurda yığını kaldı.
Yangın, Şeker Cami Caddesi 813 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TV 612 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı kaplarken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alev alev yandığı ve ekiplerin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. ve E.D. tutuklanırken, K.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 22,87 gram metamfetamin, 87,17 gram esrar ve 1800 TL para ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında hafif ticari araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Yangın, Şeker Cami Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Polonyalı çiftçiler, Avrupa Birliği'nin tarım politikaları ve Ukrayna'dan kontrolsüz ürün ithalatını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıktı. Çiftçiler, traktörleriyle başkent Varşova'nın giriş yollarını kapatarak trafiği felç etti. Ukrayna'dan ithal edilen tarım ürünlerinin Polonya çiftçisine yaptığı zararın giderilmesi için tazminat talep eden çiftçiler, AB tarafından uygulanması istenen Yeşil Anlaşma'yı kabul etmeyeceklerini belirtti.
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