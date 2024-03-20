Adapazarı'nda Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü - Son Dakika
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Adapazarı'nda Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Adapazarı\'nda Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan hafif ticari araç tamamen yanarak hurda yığını haline geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.03.2024 18:16  Güncelleme: 18:18
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alev topuna dönen hafif ticari araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, Şeker Cami Caddesi 813 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 TV 612 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı kaplarken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alev alev yandığı ve ekiplerin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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