Adapazarı\'nda Halk Otobüsünde Yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halinde bulunan özel halk otobüsünde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

Tekeler Mahallesi Kuzey Terminalinde park halindeki 54 J 0061 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği otobüse vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Paniğe sebep olan yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu. - SAKARYA