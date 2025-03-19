Adapazarı'nda Halk Otobüsünde Yangın - Son Dakika
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Adapazarı'nda Halk Otobüsünde Yangın

Adapazarı\'nda Halk Otobüsünde Yangın

Park halindeki halk otobüsünde çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

19.03.2025 10:47
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halinde bulunan özel halk otobüsünde çıkan yangın maddi hasara sebep oldu.

Tekeler Mahallesi Kuzey Terminalinde park halindeki 54 J 0061 plakalı özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği otobüse vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Paniğe sebep olan yangın sonrasında araçta maddi hasar oluştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Halk Otobüsünde Yangın - Son Dakika

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