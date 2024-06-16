Adapazarı'nda Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşya Çalındı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşya Çalındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram sabahında bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşya çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

16.06.2024 17:44
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bayram sabahında kuyumcudan 500 bin lira ziynet eşya çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çark Caddesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşya çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelinin E.Ö. (31) olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 saat içinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adapazarı'nda Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşya Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda Kuyumcudan 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşya Çalındı - Son Dakika
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