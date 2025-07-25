Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin Ev Hapsi Kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutdere hakkındaki 'konutu terk etmemek' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. - İSTANBUL