Adıyaman Besni\'de otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada savrulan motosiklet zabıta aracına çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi belediye binası önündeki kavşakta Cemal A. idaresindeki 35 BDY 792 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Ahmet A., idaresindeki 02 ADL 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, belediye binası önünde park halinde bulunan zabıta aracına çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.