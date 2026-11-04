Adıyaman Bozhöyük\'te motorlu testere kazasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da odun kesimi sırasında meydana gelen motorlu testere kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde H. A., odun kestiği sırada kullandığı motorlu testerenin sol bacağını kesmesi sonucu yaralandı. Olayı fark eden aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.