Adıyaman'da 10 çocuk babası bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da 10 çocuk babası bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Adıyaman'ın Pınaryayla Köyü'nde Abuzer Şahin adlı bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

11.07.2024 12:50
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Adıyaman'da, 10 çocuk babası olan bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla (Artan) Köyünün kırsal bölgesinde Abuzer Şahin'i (67), hareketsiz halde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abuzer Şahin'in öldüğünü tespit etti. Silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Abuzer Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması ve aynı zamanda silahın ele geçirilmesi için ise olay yerinde araştırmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 10 çocuk babası bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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