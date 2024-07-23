Adıyaman'da 15 Şahsa Uyuşturucu Suçundan İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 15 Şahsa Uyuşturucu Suçundan İşlem Yapıldı

Adıyaman\'da 15 Şahsa Uyuşturucu Suçundan İşlem Yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde durdurulan 15 şahıs üzerinde 49 gram metamfetamin, 8 kök kenevir, 33 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 15 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

23.07.2024 15:26
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Adıyaman'da, son 1 hafta içerisinde 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve satma suçundan işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan 15 şahıs üzerinde 49 gram metamfetamin, 8 kök kenevir, 33 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 15 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 15 Şahsa Uyuşturucu Suçundan İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 15 Şahsa Uyuşturucu Suçundan İşlem Yapıldı - Son Dakika
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