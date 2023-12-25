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Adıyaman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Adıyaman\'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
25.12.2023 - 16:23,
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Adıyaman'da jandarma ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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