Adıyaman\'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
Adıyaman'da jandarma ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
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