Adıyaman'da 4 kişi saldırıya uğradı, yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 4 kişi saldırıya uğradı, yaralandı

Adıyaman\'da 4 kişi saldırıya uğradı, yaralandı

Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi, kimliği belirsiz yaklaşık 10 şahsın silahlı ve bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda 4 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi ve polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 17:22
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Adıyaman'da 4 kişi kimliği belirsiz şahısların silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi 703 Sokak içerisinde bulunan iş yerlerinde oturan 4 kişi kimliği belirsiz yaklaşık 10 şahsın saldırısına uğradı. Bıçak ve silahlarında kullanıldığı kavgada 4 kişi darp neticesi yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar olay yerinden hızla kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Darp neticesi yaralanan 4 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 4 kişi saldırıya uğradı, yaralandı - Son Dakika

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