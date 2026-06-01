Adıyaman'da 5.5 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Adıyaman'da 5.5 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adıyaman\'da 5.5 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi
01.06.2026 11:56
Gölbaşı'nda durdurulan tırda 5.5 milyon bandrolsüz sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda 5 milyon 575 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalar sırasında şüpheli gördükleri bir tırı durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 5 milyon 575 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Güvenlik, Gölbaşı, Ekonomi, Son Dakika

