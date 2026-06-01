Adıyaman\'da 5.5 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırda 5 milyon 575 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalar sırasında şüpheli gördükleri bir tırı durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 5 milyon 575 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
