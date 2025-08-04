Adıyaman\'da 50 Dönümlük Ormanlık Alan Yandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 50 dönümlük alan yanarak zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesinde bulunan Asarkaya mevkiinde bulunan ormanlık bölgede örtü yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine Tut Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 50 dönümlük alan yandı. Yangında aynı zamanda bazı ağaçlar zarar gördü. Öte yandan vatandaşlar, yangına erken müdahalede bulunarak söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN