Adıyaman'da akrabasının evini ve motosikletini yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da akrabasının evini ve motosikletini yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da akrabasının evini ve motosikletini yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre tartıştığı akrabasının evini ve park halindeki motosikletini ateşe verdi. Akrabasını yakarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen şahıs tutuklandı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ev ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını evde uyuduğu esnada evi ve park halindeki motosikleti ateşe vererek yaktı. Akrabasını yakarak öldüremeye çalıştığı iddia edilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Karabahşili köyü Çayır mezrasında Niyazi O. (34), daha önceden bilinmeyen nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası olan Yunus Emre Y.'nin evine gece saat 05.00 sıralandı geldi. Niyazi O., iddialara göre Yunus Emre Y.'nin evini önce ateşe verdi daha sonra ise dışarıda park halinde olan 33 BDY 710 plakalı motosikleti yaktı. Ateşe verilen evde uyuyan Yunus Emre Y., durumu fark ederek kendisini evden hızla dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası incelemelerde bulunan jandarma ekipleri tarafından Niyazi O.'nun bulunduğu yer tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan Niyazi O., gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Niyazi O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Adıyaman GölbaşıMotosiklet3. SayfaAdıyamanGölbaşıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da akrabasının evini ve motosikletini yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei