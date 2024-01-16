 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde S.Y. ile S.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.K., elindeki bıçakla S.Y'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, S.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı
16.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:51
Abone Ol

Adıyaman'da, iki şahıs arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi adliye binası yakınlarında S.Y., ile S.K., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada S.K., elindeki bıçakla S.Y'yi bıçaklayarak yaraladı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekipler gelene kadar bir araca bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalar yaptı. S.K., isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi. Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi.
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi.
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 12:49:42. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da alacak verecek kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement