Adıyaman'da Anız Yangını Kilometrelerce Uzaktan Görüntülendi

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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını kilometrelerce uzaklıktan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kayaönü (Fahrikan) köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler geceyi aydınlattı. Yangın kilometrelerce uzaklıktan görüntülendi.

Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN