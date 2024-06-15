Adıyaman'da Anız Yangını Korku ve Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye dağıldı. Civarda bulunan yerleşim alanlarını da tehdit eden yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN