Adıyaman\'da anız yangını saman balyalarını küle çevirdi

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Adıyaman'da, meydana gelen anız yangını saman balyalarını küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Tek Pınar Köyü yakınlarında bulunan Uzunömer Mevkiinde anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek tarla içerisinde hazır hale getirilen saman balyalarına sıçradı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken çiftçiler ise traktörlerle alevlerin etrafını sürerek kesmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN