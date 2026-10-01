Adıyaman'da anız yangını söndürüldü, çok sayıda ağaç zarar gördü - Son Dakika
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Adıyaman'da anız yangını söndürüldü, çok sayıda ağaç zarar gördü

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Adıyaman\'da anız yangını söndürüldü, çok sayıda ağaç zarar gördü
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Adıyaman-Kahta kara yolu havalimanı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgar nedeniyle zaman zaman zorlanan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü, soğutma çalışmaları sürerken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da meydana gelen anız yangınında birçok ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta kara yolu havalimanı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Ekiplerin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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