Adıyaman'ın Besni ilçesinde araçlardan teyp çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde araçlardan teyp çalan şahıs yakalandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde araçlardan teyp çalan şahıs yakalandı

Besni ilçesinde araçlardan teyp çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Y.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın çaldığı teyplerin bulunduğu adrese yapılan baskında çalıntı 2 adet teyp ve 1 adet motorlu testere ele geçirildi. Ayrıca çalıntı malzemeleri sattığı tespit edilen K.K. isimli şahıs da gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

17.04.2024 13:53
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde araçlardan teyp çalan bir şahıs ile çalıntı malzemeleri alan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde araçlardan teyp çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda çok sayıda sabıka kaydı olan Y.K., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan şahıs çaldıkları teyplerin bulunduğu adresi söylemesi üzerine adrese baskın yapıldı. Baskında farklı araçlardan çalıntı 2 adet teyp, 1 adet motorlu testere ele geçirildi. Şahsın aynı zamanda çalıntı malzemeleri sattığı tespit edilen ve yine çok sayıda sabıka kaydı olan K.K., isimli şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Besni ilçesinde araçlardan teyp çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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