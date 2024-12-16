Adıyaman\'da Asansörde Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

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Adıyaman'da asansörde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 910 sokakta bir evin halılarını yıkamak için taşımaya gelen Y.K. binanın asansöründe mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Y.K. mahsur kaldığı asansörden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Y.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN