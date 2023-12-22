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Adıyaman'da askerleri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da askerleri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'da, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaralı askerler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da askerleri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı
22.12.2023 - 20:49,  Güncelleme: 20:52
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- Adıyaman'da askerleri taşıyan araç devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında meydana gelen bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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