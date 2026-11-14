Adıyaman\'da babasıyla kavgada başından yaralanan oğul ve baba polise götürüldü

Adıyaman'da babasıyla kavgada başından yaralanan oğul ve baba polise götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak'ta babasıyla tartışan oğul, kavgaya dönüşen olayda başından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri baba ile oğlunu polis merkezine götürdü, soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da babasıyla kavga eden bir kişi başından yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada oğul başından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek baba ile oğlunu polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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