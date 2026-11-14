Adıyaman\'da babasıyla kavgada başından yaralanan oğul ve baba polise götürüldü

Adıyaman'da babasıyla kavga eden bir kişi başından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada oğul başından yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek baba ile oğlunu polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.