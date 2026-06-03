Adıyaman\'da Balkonundan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 1108 sokakta 2 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinden düşerek yaralanan ismi öğrenilemeyen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN