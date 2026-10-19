Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

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Adıyaman\'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
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Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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