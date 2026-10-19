Adıyaman\'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Turgut Reis Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ecem G., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ecem G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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