Adıyaman'da Baygın Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da Baygın Çocuk Bulundu

Adıyaman\'da Baygın Çocuk Bulundu
03.07.2025 08:58
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Yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

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