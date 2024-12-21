Adıyaman\'da Beton Mikseri Devrildi

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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü yakınlarında bir beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen beton mikseri daha sonra olay yerine iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN